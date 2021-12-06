【聖誕商機】聖誕臨近紛推優惠　零售商戶：不擔心變種病毒

▲ 踏入12月，距離聖誕節只有半個多月的時間，商戶紛紛開始預備節日策略和優惠，以彌補上年因疫情帶來的損失。（資料圖片）

聖誕零售銷路的表現是反映消費者購買力和喜好的重要指標，踏入12月，距離聖誕節只有半個多月的時間，商戶紛紛開始預備節日策略和優惠，以彌補上年因疫情帶來的損失。有受訪市民稱，有感今年大小商戶皆推出大量優惠，將集中購買生活及家電用品，預計花費約3000至5000元過節。

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商戶方面，一田百貨行政總裁黃思麗表示，今年疫情逐漸回穩，市民購買意欲較去年上升，百貨業回穩。她預計，聖誕新年整體營業額較往年可上升5%至8%。

她表示，疫情穩定加上政府推出的電子消費券，百貨業生意較去年微升；但由於限聚令放寬，市民在家煮食減少，超市業務則跌12%，但仍較2019年升19%。而今年該企購物優惠日首日升勢強，但後段放緩，市民消費「較手緊」，整體生意較去年持平。

黃續指，隨著一田上半年先有西環店張工程完成，而下半年再有大埔超市及荃灣百貨改良工程後重新投入服務，加上團隊舉辦的多個主題及節日展場，相信能進一步帶動消費，並對來年的營業額，及整體零售市場發展持審慎樂觀的態度。

黃又透露，聖誕將至，該企將推出一系列派對美食及產品優惠，對聖誕黃金檔期銷情有信心。

料消費者不會因新變種病毒恐慌

Francfranc董事總經理孫惠敏則認為，今年的聖誕銷情與去年情況差不多。因為港人仍然未能外遊，會留在本地消費，消費意欲與去年相若。她對銷售表現感樂觀，整體生意額已回復至疫情前的水平。雖然近期出現Omicron變種病毒株，但孫認為經過接近兩年的疫情，「不少港人已習慣與病毒共存，今次又並非首次出現變種病毒」，所以消費者並不如之前般恐慌。

孫惠敏又留意到，聖誕的購物活動自11月已經開始，踏入12月便看到港人更活躍消費。始終是臨近聖誕節，故最熱銷的產品依然是聖誕裝飾等節日產品。

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記者：李智美、葉泳珊