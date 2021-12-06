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【內房危機】恒大近400億信託產品面臨交叉違約　至少五間信託公司召緊急會議

股市 18:43 2021/12/06

分享：

恒大近400億信託產品面臨交叉違約　至少五間信託公司周末召緊急會議

中國恒大 （03333） 違約迫在眉睫，市場最新傳出恒大計畫重組所月離岸公募債券和私募債務。據市場統計指，2022年至23年至少約約50億美元（390.07億港元）與恒大相關的高收益信託產品到期，外電引述消息人士指，信託公司開始為恒大違約後造成的一連串損失做準備。

恒大兩美元債寬限期到期，彭博：重組涉所有離岸債，看【下一頁】

消息人士指，至少三間信託公司，包括中信信託、中國對外經濟貿易信託，及國民信託於過去數天向客戶發出風險提示，指恒大信託產品或無法按期付息，公司會採取法律行動保障投資者。據指，至少五間信託公司於上周末召開緊急會議，商討如何處理與投資者的潛在糾紛。

人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣，看【下一頁】

知情人士指，如果恒大正式違約，將會觸發大量交叉違約，信託公司與投資者進行展期等談判的空間會非常有限，同時信託公司也沒有能力自掏腰包來應付大量的集中兌付要求。

有市場統計指，恒大與中國內地68間信託公司有業務來往，於第四季有18億美元（約140.43億港元）的信託貸款到期，2022年及2023年則有約50億美元到期。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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中國恒大（03333） 經濟 恒大

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