【本港疫情】3類人士可獲豁免 本周四全港強制使用安心出行 B類食肆堂食時間延至晚上10時59分

港府今日（6日）公布，由本周四（9日）起，全港市民須使用「安心出行」流動應用程式，根據最新安排，所有第599F章規管處所的顧客或使用者在進入相關處所前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

發言人表示，考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，以下三類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，他們為：

65歲或以上和15歲或以下的人士；

殘疾人士；及

其他獲政府或政府授權機構認可的人士

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食物及衞生局發言人表示：「鑑於變異病毒株在全球擴散的速度極快，我們必須嚴陣以待，採取嚴謹的防疫措施，貫徹『外防輸入、內防反彈』的疫情防控策略，以達致『動態清零』的目標。為更有效和精準地追蹤確診個案、評估暴露風險及為相關人士進行病毒檢測，我們有必要執行相關措施，從而增強疫情防控能力，保障市民大眾安全。」

因應12月9日起全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲業務處所A類運作模式將不再適用。換言之，所有餐飲業務處所（除酒吧／酒館另有規定外）於指明期間須按B類、C類或D類運作模式的其中一種運作，並遵從適用於相關運作模式的社交距離和防疫抗疫規定，包括要求所有涉及處所運作的員工接受定期檢測或接種新冠疫苗。在上述安排下，B類運作模式下可提供堂食服務的時間將延長一小時至晚上10時59分為止。

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責任編輯：潘曉豐