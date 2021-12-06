新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車

新世界早前成立非牟利房社企「新世界建好生活(New World Build for Good)」發表創新房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，買家可使用「上車易按揭」方案，買樓時只需按樓價的一半承造按揭，首期更低至樓價5%。

新世界指，「上車易按揭」買家在樓宇成交時，可按樓價的一半承造按揭，首期低至樓價的5%，由新世界作為擔保。至於樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內，一次過或分階段承造按揭供款。

倡議計劃同時提供「漸進式供款」按揭模式，樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內，一次過或分階段承造並供款，減輕供樓負擔。新世界指，有關建議能協助年輕家庭解決缺乏大額首期、置業初期供樓吃力的問題，達致以可負擔價錢購入「質素及呎數兼備」的新居。

以一個實用面積 300 平方呎的單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得的補地價優惠來計算，連同建築費等成本後，有關單位將以約270萬元出售，等同私樓市價約五折至六折。合資格的買家可就其購買單位樓價的一半即135萬元，申請九成按揭，變相只須支付270萬元之5%、即13.5萬元作首期，並於樓宇成交時承造餘數按揭。以現時一般 P-2.5%供樓利率來計算，買家每月按揭供款約5,010元，而餘下樓價50%即共135萬元的按揭，則可於單位成交後的10年內，一次過或分階段承造。「上車易按揭」的還款期限將參考現行樓宇按揭的規定，一般最長時限為30年。

有關「新世界資助房屋」之特點 1. 倡議興建並以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約五折至六折，與現行公營資助房屋機構的「居者有其屋」計劃相若； 2. 建議推行「上車易按揭」，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供款吃力的問題； 3. 提倡創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造； 4. 換言之，買家可在置業初期輕鬆供樓，隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，協助年輕家庭較易完成置業夢； 5. 「新世界資助房屋」建議設全方位配套設施，助年輕家庭建立共活社區。

新世界同時提出有關「新世界資助房屋」計劃的限制，包括轉讓安排︰建議買家在成交後的首3至5年內不得出售或出租有關單位，確實年期有待與業界商討，而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。此外，新世界亦建議在參照現行居屋申請人的安排外，可讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請，希望幫助年輕人安居樂業。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「香港的房屋問題盤根錯節，今次由新世界牽頭提供資源，再結合民間專家的智慧，盼能解決香港『住屋難、上車難』的問題。我們希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路，更希望其他企業或機構能夠作出類似的嘗試，與市民同心，一起為解決香港問題而努力。」

新世界冀用新思維解決房屋問題 成立非牟利房社企「新世界建好生活」【下一頁】

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