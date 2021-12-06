【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架

▲ 調查機構Appfigures近日發布一項調查，發現在ATT規限推出之後一個月，App Store的Apps大幅減少了42萬款。

蘋果（Apple）在4月宣布採取新私隱政策「應用程式（App）追蹤透明度（ATT）」，App開發人員必須在使用者的許可之下，才能追蹤他們的使用者活動。而近日有調查機構發表報告指，蘋果旗下應用程式平台App Store的應用程式數量，在短短3個月下跌了42萬款Apps，而消失的理由或是因App不符合蘋果的ATT規定。

【2021回顧】蘋果App Store年度排名出爐 冠軍寶座哪款Apps奪得？

【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 手遊系列有哪些？

據Forbes報道指，調查機構Appfigures近日發布一項調查，發現在ATT規限推出之後一個月，App Store的Apps大幅減少了42萬款，佔整體App數量的21%。Appfigures行政總裁Ariel Michaeli表示，在ATT登場前，App Store的應用程式數量每個月都會增長1至2%。

調查機構指，這次被下架的42萬款Apps，大部分都可能是因為開發商未有及時更新，或者沒有理會、懶得理會相關規定。另有消息指，部份Apps是由業餘開發者製作的。而有大量用戶群支持的應用程式，所以就算未有跟隨ATT規定，都未有被下架。

【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能 增聘調查員加強審查

責任編輯：曾曉汶