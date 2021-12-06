【加密貨幣】加密貨幣交易平台Bitmart遭黑客入侵　料損失約2億美元

加密貨幣交易平台BitMart證實周末遭受黑客入侵盜取了巨額資產。數據分析公司Peckshield估計，被盜資產價值或高達1.96億美元（約15.29億港元）。

BitMart上周六（4日）表示，出現「大規模的安全漏洞」，平台的以太坊（ETH）及幣安智能鏈（BSC）的熱錢包（Hot wallets）遭盜取。BitMart指出該熱錢包只存放一小部分資產，料損失約1.5億美元（11.70億港元）。平台將暫停提款，直到進一步通知。

【幣災！】比特幣突暴瀉20% 最低見42000美元 【下一頁】

數據分析公司PeckShield估計是次損失高達1.96億美元，並詳細列出了清單，當中以太坊區塊鏈（Ethereum blockchain）損失約1億美元（約7.80億港元），而幣安智能鏈binance smart chain）的資產損失9,600萬美元（約7.48億港元）。估計資產有近50種代幣，包括幣安幣（Binance coin）、Safemoon和柴犬幣（Shiba Inu）等。

【延伸閱讀】大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠