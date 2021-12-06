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【加密貨幣】加密貨幣交易平台Bitmart遭黑客入侵　料損失約2億美元

股樓投資 18:55 2021/12/06

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加密貨幣交易平台BitMart證實周末遭受黑客入侵盜取了巨額資產。數據分析公司Peckshield估計，被盜資產價值或高達1.96億美元（約15.29億港元）。

BitMart上周六（4日）表示，出現「大規模的安全漏洞」，平台的以太坊（ETH）及幣安智能鏈（BSC）的熱錢包（Hot wallets）遭盜取。BitMart指出該熱錢包只存放一小部分資產，料損失約1.5億美元（11.70億港元）。平台將暫停提款，直到進一步通知。 

【幣災！】比特幣突暴瀉20% 最低見42000美元　【下一頁

數據分析公司PeckShield估計是次損失高達1.96億美元，並詳細列出了清單，當中以太坊區塊鏈（Ethereum blockchain）損失約1億美元（約7.80億港元），而幣安智能鏈binance smart chain）的資產損失9,600萬美元（約7.48億港元）。估計資產有近50種代幣，包括幣安幣（Binance coin）、Safemoon和柴犬幣（Shiba Inu）等。

【延伸閱讀】大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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