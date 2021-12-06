【新冠疫苗】加拿大多行人手短缺 強制打針遇阻滯

加拿大聯邦政府早已強制僱員接種新冠疫苗，當地不少機構及企業也仿效措施。但加拿大今年的職位空缺幾乎翻倍，有業界人士慨嘆人手不足情況下招聘困難，無法全面於公司推行強制接種疫苗。

【Omicron變種】南韓增12宗確診 教會存爆疫隱憂 【下一頁】

加拿大有86%的成年人口已完成接種疫苗，但18歲至40歲群體的完成接種率低於8成。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）強制聯邦政府僱員接種新冠疫苗，導致過千名未打針僱員要放無薪假，更有數千人接下來或要放無薪假。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述加拿大官方數據指，加拿大今年的職位空缺數字已增近1倍，加拿大僅於上月已增加近15.4萬個空缺。

然而勞動力供應和需求不匹配的情況加劇，職位空缺遠高於疫情前水平。人手持續短缺或為企業加薪帶來壓力，而目前已升至過去近兩年高位的通脹率，或會再次推高。

有行業組織及營銷專家認為聘請未打針員工存在隱憂，例如公司或面臨更高爆疫風險，而很多已打針員工也不希望與未打針同事一起工作。

【澳洲疫情】昆士蘭州提前開放邊境 下周一生效 【下一頁】

但加拿大獨立企業聯會（CFIB）總裁凱利（Dan Kelly）表示，企業目前招聘人手已經很困難，如果仍要強制員工打針，可能會額外篩走兩成求職者。

加拿大食品商Luda Foods總裁艾澤（Robert Eiser）表示公司暫時有14個空缺，他沒有強制員工接種疫苗，也不打算將打針列入招聘新員工要求。

他表示希望吸引更多人應徵，如果要求入職者打針，潛在求職者或會轉投其競爭對手。

不少公私營機構都放棄強制僱員接種疫苗。魁北克省上月取消強制醫護接種疫苗的要求，以免流失數千名沒有打針的醫護人員。而安大略省也宣布放棄強制醫護打針。

加拿大第二大銀行多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）與蒙特利爾銀行都放寬措施，批准在10月底限期前仍未打針的僱員，以定期檢測取代打針。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲