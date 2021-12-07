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白人扮屋主估價多390萬 美國黑人夫婦告地產經紀公司

環球社會熱點 08:05 2021/12/07

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種族問題持續困擾美國社會，近年更多爆發不少社會運動。美國加州一對黑人夫婦早前因不滿房屋估價太低，遂邀請白人朋友扮屋主測試。結果，地產經紀公司為友人開出的估價，超過原屋主50萬美元。黑人夫婦更因此，控告一間地產經紀公司。

芝麻街首現亞裔角色 7歲韓裔女孩「芝英」登場 【下一頁】

來自三藩市的奧斯汀夫婦（Austin）於2016年時，在灣區的馬林市（Marin City）買入價值55萬美元（約429萬港元）的新居。今年1月，夫婦請地產經紀公司曾為房屋估價，當時便達98.9萬美元（約771.4萬港元）。

然而1個月後，夫婦請白人朋友假扮屋主，請另一間公司估價時，房屋估值竟高達148.2萬美元（約1,156萬港元），上升近50萬美元（約390萬港元）。丈夫指出，自搬入後曾豪花40萬美元（約312萬港元）裝修，因此不相信第一次的估價，懷疑價格可能與夫婦的種族有關，才會找白人朋友扮屋主及另一間公司估價。

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美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚 【下一頁】

奧斯汀夫婦指摘負責估價的女經紀，批評她因兩人並非白人加上身處黑人為主社區，才貶低房屋的價值。夫婦最終狀告首間地產經紀公司﹑參與估價的白人經紀及負責決定估價的公司，指控對方以種族作為房屋估價的考量，並尋求財務賠償。

兩人的代表律師指出，馬林市的房屋價格長年被低估，箇中原因與刻板印象﹑種族紅線﹑歧視的估價標準及實際或感受上的種族人口差異有關。馬林市被指是加州其中一個以黑人為主的社區。

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責任編輯：吳漢培

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