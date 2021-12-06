【機迷熱話】厚機版PS4料明年退役　Sony不再提供維修服務

▲ Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）宣布，由於PS4維修零件不足，將在明年1月31日起，停止為PS4 CUH-1200系列提供維修服務。

Sony的遊戲主機PlayStation 4推出了逾8年的時間，為鼓勵用家汰舊換新，Sony已逐步淘汰PS4主機。Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）宣布，由於PS4維修零件不足，將在明年1月31日起，停止為PS4 CUH-1200系列提供維修服務。

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日本Sony Interactive Entertainment官方資料指，鑑於其遊戲裝置所需的維修零件已經用盡，所有被譽為「PS4 厚機」的型號已經全數停止維修，當中包括是次宣布的PS4 CUH-1200系列。日本官方提供維修的，只剩下PS4 Slim與PS4 Pro。

PS4 CUH-1200是初代PS4 CUH-1000的改良款，並於2015年6月開賣。其外型上與初代機相似，但就為了降低其重量，更減少出現耗電的情況，未有採用如初代機的上半部鋼琴烤漆外殼。同時，PS4 CUH-1200也將原本的電容式觸摸感應按鈕，改為實體開關，避免靜電誤觸光碟自動退出的問題。

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據悉，以上消息僅適用於日本地區，至於香港會否停止其維修服務，仍有待官方確認。

責任編輯：何子澄