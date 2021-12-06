  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】厚機版PS4料明年退役　Sony不再提供維修服務

科技 18:15 2021/12/06

分享：

Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）宣布，由於PS4維修零件不足，將在明年1月31日起，停止為PS4 CUH-1200系列提供維修服務。

Sony的遊戲主機PlayStation 4推出了逾8年的時間，為鼓勵用家汰舊換新，Sony已逐步淘汰PS4主機。Sony遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）宣布，由於PS4維修零件不足，將在明年1月31日起，停止為PS4 CUH-1200系列提供維修服務。

【無線充電】德國IKEA推「無線充電功能」尿袋　香港幾時有得賣？

日本Sony Interactive Entertainment官方資料指，鑑於其遊戲裝置所需的維修零件已經用盡，所有被譽為「PS4 厚機」的型號已經全數停止維修，當中包括是次宣布的PS4  CUH-1200系列。日本官方提供維修的，只剩下PS4 Slim與PS4 Pro。

PS4 CUH-1200是初代PS4 CUH-1000的改良款，並於2015年6月開賣。其外型上與初代機相似，但就為了降低其重量，更減少出現耗電的情況，未有採用如初代機的上半部鋼琴烤漆外殼。同時，PS4  CUH-1200也將原本的電容式觸摸感應按鈕，改為實體開關，避免靜電誤觸光碟自動退出的問題。

【科技應用】香港寬頻推智能送餐機械人方案　每日$106起

【MagSafe】蘋果推出MagSafe軟件更新　磁吸充電速度加快

據悉，以上消息僅適用於日本地區，至於香港會否停止其維修服務，仍有待官方確認。

責任編輯：何子澄

相關文章

【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶
今日
【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶
【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
今日
【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
今日
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊
今日
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊

你可能感興趣

【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶
今日 14:25
【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶
【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
今日 13:16
【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
今日 12:08
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
遊戲設置 Sony 遊戲 香港 日本 PlayStation

下一篇文章

【無線充電】德國IKEA推「無線充電功能」尿袋　香港幾時有得賣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

POP MART於K11 Art Mall增設新門店　推MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動
POP MART於K11 Art Mall增設新門店　推MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊
【三星新機】為與小米、Oppo競爭　三星明年發布Galaxy A系列將全面配備防水功能？
【三星新機】為與小米、Oppo競爭　三星明年發布Galaxy A系列將全面配備防水功能？
【初創兵團】初創革新固有監測模式　昐更多本地AI人才加入
【初創兵團】初創革新固有監測模式　昐更多本地AI人才加入
【機迷熱話】Pokémon Go推iOS版更新　支援120Hz屏幕刷新率
【機迷熱話】Pokémon Go推iOS版更新　支援120Hz屏幕刷新率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款