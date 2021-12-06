【健康飲食】美國心臟協會發表最新飲食指南 10大建議幫助改善心血管健康

美國心臟協會（簡稱AHA，American Heart Association），是美國最具影響力的醫學指引之一，該協會最近發表了最新的「改善心血管健康」飲食指南。協會表示考慮到疫情底下人們飲食習慣的改變，例如：更多選擇外賣、加工食品、快餐，因此協會15年以來首次更新了其心臟健康建議。新建議考慮到不同的飲食集俗和禁忌，以及種族、文化以及宗教等因素，讓它對所有人都更實用。

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以下是AHA心臟健康所提出的十大飲食建議：

一, 保持健康體重

協會認為終生保持健康體重是減少心血管疾病風險的一個重要因素。而醫學研究亦顯示，在成年期間，人們對能量需求每過10年就會減少70-100卡路里，因此，通過運動來保持健康體重，在飲食與卡路里攝入之間取得平衡是相當重要。

二，多吃水果和蔬菜

報告顯示， 多吃水果和蔬菜有助於減低死亡風險。而所吃的蔬果種類越多則有能攝取更全面的營養素，而 心臟病專家們更特別推薦顏色鮮豔的蔬果，並建議不要榨汁，而是通過進食來吸收 營養。

三， 選擇全穀類食品

研究表明，吃糙米，野米等全穀食品，而不是精緻穀物（經精細化加工或雖經碾磨的穀物），可改善心血管危險因素。

四，選擇健康的蛋白質來源

應該主選以植物為來源的蛋白質，例如豆類和堅果類等。並多吃魚類和貝殼類海鮮、 低脂或 脫 脂乳製品取代不是全脂乳製品，並在選擇肉類時，盡量 選擇瘦肉並避免加工肉類。

五，使用液態植物油

協會強烈建議人們停止使用熱帶油（椰子油、棕櫚油）以及動物脂肪（黃油和豬油），而是選用豆油、花生油、橄欖油等植物油。

六，選擇低加工食品

加工食品已經有醫學研究證實是導致肥胖、過重、心血管等疾病的兇手之一，因此添加人工色素、香料或防腐劑等加工食物應該盡量避免。

七，減少含糖飲料和食物的攝取

添加糖和二型糖尿病、冠心病以及超重的等健康風險增加有直接關係，因此應該盡量減少添加糖的攝取。

八， 少吃或不吃含大量鹽的食物

鹽的攝取量與血壓之間存在直接的關連，而 鹽 對中老年人及高血壓患者的影響更大。因此應 少吃或不吃含大量鹽的食物。

九，控制酒精的攝取

協會指酒精導致的健康風險會因為酒精攝入量與方式、年齡以及性別的差異而不同。因此協會建議女性每天酒精攝取不要超過一杯；而男性每天則不要超過兩杯。

十，在任何情況下都遵循以上指南

無論在何時何地，自己烹調還是外出進餐，在每次做出選擇時，都要跟從以上有益於心血管健康的飲食模式。並制定更健康食品選擇的計畫，例如，用全穀物食品來代替精緻加工穀物，減少食品中的鹽和糖含量等。

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記者：鄭日棱