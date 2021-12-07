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【職場熱話】職場新人快過試用期 眼見老闆每月請食飯 要不要請同事吃飯？

理財智慧 09:00 2021/12/07

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不知道各位現在的工作通過試用期之後，有沒有請其他同事吃飯？最近有一名網民在《Dcard》發文指，自己老闆每月最少一次請同事吃午飯，更一起慶祝同事生日。由於自己剛大學畢業，並且快將通過試用期，她苦惱地問：「要不要請同事吃飯？如果請吃飯，如何把金額降低？」

【延伸閱讀】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年  【下一頁

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【職場熱話】 地盤工月入3萬 卻被ACO女友嫌棄 向朋友謊稱「自由工作者」 【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，不少網友覺得通過試用期，不應該樓主請吃飯，反而是老闆請吃飯，「沒有聽過通過試用期要請食飯。」、「其實通過試用期真的很小事，如果升職或拿獎金通常會請吃飯。」、「只知道離職有散水餅...」，如果樓主想請吃飯，有些網民建議她買西餅、蛋撻，或請食下午茶就可以了。

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 下午茶 試用期 大學 畢業

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