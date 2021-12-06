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南澳擬明年3月「再走塑」 禁即棄咖啡杯及外賣餐盒

環球社會熱點 18:25 2021/12/06

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南澳洲今年3月已經立法禁止使用塑膠即棄餐具，成為澳洲首例。南澳當局計劃進一步「走塑」，明年3月起禁止使用即棄咖啡杯及外賣餐盒。南澳當局已計劃展開咨詢，並指在企業找到替代品前，不會一刀切禁用。

澳洲承諾2050年實現零碳排 但拒立法推動減排 【下一頁】

南澳政府表示，計劃2022年3月起進一步禁止使用即棄咖啡杯、膠碗及膠碟，餐廳不能提供外，連鎖超市亦不能出售有關商品。南澳州長馬歇爾（Stephen Marshall）領導的執政黨已就議題展開公眾咨詢，並邀請社區企業領袖共同擬定，下次禁止使用即棄塑膠產品種類。

南澳環保部長斯皮爾斯（David Speirs）表示，在企業找到合適替代品前，當局不會一刀切禁用。他指討論文件講述民眾可以考慮禁用的塑膠產品，包括即棄咖啡杯、塑膠碗碟等，當局希望了解民眾意見。斯皮爾斯強調，除非有現成替代品，否則當局不會禁止使用塑膠產品。

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半 【下一頁】

斯皮爾斯表示，今年南澳立法的「禁塑令」不但對環境有益，更是全澳洲首例。南澳當局發現，製作可重複使用商品及可堆肥替代品的企業陸續在南澳成立，為當地帶來顯著的經濟效益，亦創造更多就業機會。

南澳已在2009年禁用膠袋，新州將會在明年同樣實行。除了塔斯曼納尼亞州（Tasmania）及北領地外，澳洲其他所有地區已承諾在2025年前逐步淘汰所有棄塑膠製品。

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責任編輯：李俊儀

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