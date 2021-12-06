  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 工程AE工作2年月入僅萬5 決心轉行做地盤後 感到人生重現曙光

理財智慧 18:12 2021/12/06

分享：

不知道大家有沒有曾感到過自己入錯行呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己付出了很多去讀完一個工程學位，並做了2年工程AE，然而這份工作吃力不討好，不但人工低，而且經常要加班，而最近他轉行做地盤，並認為人生終於看到希望。

樓主指，自己用了4年時間，花了二十多萬得到一個工程學位，然而他做了2年工程AE，人工也只有約萬5元，而且不但經常加班，還經常要受氣，於是他最近轉行做地盤，才發現做地盤日薪有1300一日，不但人人也會叫他師傅，而且未到5點便經已開始準備下班，於是他十分後悔自己不早一些做地盤。

【職場熱話】 打工仔視薪金為私隱   見工堅決拒絕向新公司透露  「人工不是決定能力唯一指標」下一頁】 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「只是因為工程AE並不是工程師。」，「認同工程不易做，不過地盤始終是辛苦工，不是每個人也願意做。」，也有人指，「做地盤有很多人到了5、60歲便會七勞八傷。」。

【延伸閱讀】【室內設計】夫婦終成業主望親手設計安樂窩 花41萬裝修324呎單位 工業風配胡桃木型格中添溫馨感 下一頁

    點擊圖片放大
    +30
    +29

另有網民指，「若有人脈能上位便好做很多，但若沒有嘗試入政府工作也是一個不錯的選擇。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 

職涯規劃 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【職場熱話】應徵補習社導師 求職者被要求簽一年約 期間辭職需賠一個月人工當作培訓費

下一篇文章

【職場熱話】 地盤工月入3萬 卻被ACO女友嫌棄 向朋友謊稱「自由工作者」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款