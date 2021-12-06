【職場熱話】 工程AE工作2年月入僅萬5 決心轉行做地盤後 感到人生重現曙光

不知道大家有沒有曾感到過自己入錯行呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己付出了很多去讀完一個工程學位，並做了2年工程AE，然而這份工作吃力不討好，不但人工低，而且經常要加班，而最近他轉行做地盤，並認為人生終於看到希望。

樓主指，自己用了4年時間，花了二十多萬得到一個工程學位，然而他做了2年工程AE，人工也只有約萬5元，而且不但經常加班，還經常要受氣，於是他最近轉行做地盤，才發現做地盤日薪有1300一日，不但人人也會叫他師傅，而且未到5點便經已開始準備下班，於是他十分後悔自己不早一些做地盤。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「只是因為工程AE並不是工程師。」，「認同工程不易做，不過地盤始終是辛苦工，不是每個人也願意做。」，也有人指，「做地盤有很多人到了5、60歲便會七勞八傷。」。

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另有網民指，「若有人脈能上位便好做很多，但若沒有嘗試入政府工作也是一個不錯的選擇。」。

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責任編輯：關海儀