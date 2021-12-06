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【綠色債券】許正宇：政府已發行72.5億美元等值綠債　去年6成發行人來自內地

Hot Talk 17:55 2021/12/06

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府綠色債券計劃2018年成立以來，已成功發行總值72.5億美元等值以環球機構投資者為對象的綠色債券，均於香港及倫敦上市。

許正宇表示，2020年，本港安排和發行的綠色債務總額約120億美元，累計總額超過380億美元，去年發行人當中有6成來自內地。政府早前宣布定期發行綠債，並已將綠色債券計劃的借款上限提升一倍，至2000億元，讓政府可在2021至22財政年度起計五年內，因應市況發行更多綠債，並有更大空間嘗試擴大綠債發行幣種、項目種類、發行模式和渠道。他又稱，政府正籌備今個財政年度內發行綠色零售債券。

發行綠債資助計劃已批出約30宗申請

許正宇又提到，政府今年5月推出為期3年的資助計劃，資助合資格的債券發行人和借款人的發債支出和外部評審服務。希望透過該計劃，更多北京企業在港發行綠色和可持續債券及貸款，並鼓勵更多北京金融機構、專業服務提供者和外部評審機構，在港開拓業務以建立綠色金融整全生態圈。截至11月中，資助計劃已批出約30宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具。

另外，綠色和可持續金融跨機構督導小組去年5月正式成立，小組會重點推動氣候相關披露和可持續匯報、碳市場機遇，以及透過新成立的綠色和可持續金融中心，促進人才及技能培育、建立數據儲存庫、提升數據分析能力等。督導小組已成立碳市場專責團隊，評估發展香港為區域碳交易中心的可行性。政府亦會促進港交所與廣州期貨交易所在清算、技術、產品發展和市場宣傳等方面合作，推進區內綠色低碳市場發展。政府又把綠色金融相關專才加入人才清單，讓他們可在優秀人才入境計劃下獲得額外分數來港定居。

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