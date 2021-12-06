【2022展望】建銀國際：料恒指明年22000至28600點波動　薦十大焦點股

▲ 趙文利預計，港股明年前高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利預計，港股明年前高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。他說，恒指預測市盈率目前在12倍左右，接近過往低位，下行空間十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，盈利則有望明年中見底。

滴滴（美：DIDI）準備從美國轉到香港上市，趙文利指，中概股於未來3年未能滿足美國審計要求，才會觸發中概股退市，故不會緊上出現退市潮，隨著監管壓力加強，相信企業會做好兩手準備，包括在香港第二上市，料會有愈來愈多中概股回流港股或A股。

趙文利又指，明年中央政策能見度提升，反壟斷市場監管進入常態化階段，監管政策對有關行業的邊際影響將會減弱。

建銀國際明年十大焦點股包括騰訊 （00700） 、招商銀行 （03968） 、長汽 （02333） 、藥明生物 （02269） 、安踏體育 （02020） 、舜宇光學 （02382） 、龍湖集團 （00960） 、龍源電力 （00916） 、華虹半導體 （01347） 及敏實集團 （00425） 。

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