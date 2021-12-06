  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】建銀國際：料恒指明年22000至28600點波動　薦十大焦點股

股市 17:45 2021/12/06

分享：

趙文利預計，港股明年前高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利預計，港股明年前高後低，恒指全年波動區間22000至28600點。他說，恒指預測市盈率目前在12倍左右，接近過往低位，下行空間十分有限，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，盈利則有望明年中見底。

滴滴（美：DIDI）準備從美國轉到香港上市，趙文利指，中概股於未來3年未能滿足美國審計要求，才會觸發中概股退市，故不會緊上出現退市潮，隨著監管壓力加強，相信企業會做好兩手準備，包括在香港第二上市，料會有愈來愈多中概股回流港股或A股。

趙文利又指，明年中央政策能見度提升，反壟斷市場監管進入常態化階段，監管政策對有關行業的邊際影響將會減弱。

建銀國際明年十大焦點股包括騰訊 （00700） 、招商銀行 （03968） 、長汽 （02333） 、藥明生物 （02269） 、安踏體育 （02020） 、舜宇光學 （02382） 、龍湖集團 （00960） 、龍源電力 （00916） 、華虹半導體 （01347） 及敏實集團 （00425）

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

相關文章：【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」籲超配互聯網等三板塊　MSCI中國指數料升13%

【2022展望】張憶東：恒指反覆確認底部後　或展開跨年度反彈（附3大投資方向）

港股 中國概念股 趙文利 招商銀行（03968） 敏實集團（00425） 龍源電力（00916） 龍湖集團（00960） 華虹半導體（01347） 安踏體育（02020） 藥明生物（02269）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀
【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【阿里巴巴重組】CFO武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外　阿里巴巴跌6%續創香港新低
【阿里巴巴重組】CFO武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外　阿里巴巴跌6%續創香港新低
【港股市況】恒生指數417點、科指跌3%創新低　恒大跌近兩成破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數417點、科指跌3%創新低　恒大跌近兩成破底（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款