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【周焯華受查】永利澳門、金沙中國據報本月關閉貴賓廳　避續牌節外生枝　濠賭股價反彈

15:18 2021/12/07

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【周焯華受查】永利澳門、金沙中國據報本月關閉貴賓廳　避續牌節外生枝　濠賭股價反彈

太陽城集團 （01383） 大股東周焯華被捕後，澳門賭廳業被推上風尖浪口，繼永利澳門 （01128） 後，金沙中國 （01928） 據報亦將會在月內關閉全線中介人貴賓廳。澳門媒體《ALLINMEDIA》引述消息指，美資永利澳門為了與貴賓廳撇清關係，免受牽連，率先在今月20日終止與澳門所有中介人合作，而旗下所有貴賓廳也會同步關閉。另外，有消息指，另一美資金沙中國已經決定本月內關閉旗下全線中介人貴賓廳。

永利澳門周二股價造好，最新升逾5%，見6.55元。金沙中國 （01928） 齊彈6%。其他濠賭股也見反彈，美高梅中國 （02282） 升3%。華資牌主方面，銀河娛樂 （00027） 、澳博 （00880） 、新濠國際 （00200） 齊約升3%。

＊晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇＊

美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大　事件讓市場對博彩中介產生疑問，看【下一頁】

報道曾就有關情況向永利查詢，但對方表示沒有回應，永利澳門副主席陳志玲出席活動被追問此事，但她亦拒絕回應。

報道引述分析指，明年6月六博企賭牌將到期，現階段正值關鍵時刻，加上早前多金案的判決，為博企和合作賭廳共同承擔責任開先例，意味有賭廳出事，博企也是責無旁貸。

其他博企或跟隨仿效 中介人可能將全面撤出澳門

分析稱，永利澳門一向偏重貴賓廳業務的，這次終止與中介人合作，意味公司不希望在賭牌續期前出任何差錯，即使犧牲公司利潤也在所不計。

永利與澳門貴賓廳「割席」，報道估計，或令其他博企也跟隨仿效，屆時博彩中介人可能將全面撤出澳門，或影響澳門政府的財政收入及衍生的失業問題。

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港股 永利澳門（01128） 太陽城 周焯華 澳門

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