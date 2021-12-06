大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股

大摩發表報告指出，美國證交會（SEC）近日宣布通過修訂《外國公司問責法》，或導致美國上市的中概股最快於2024年或之前從當地退市。由於目前MSCI中國指數中，中概股的權重佔26%，因此大摩對該指數抱有審慎看法，並指出樓市波動及疫情重燃等因素，也是需要注意的風險。至於板塊，大摩認為互聯網、娛樂及媒體和電動車較受中概股退市所影響。

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另一方面，大摩看好A股不受中概股退市所影響，皆因其較符合內地對科網及綠色經濟的監管趨勢，加上本土投資者的資產配置及海外投資者的資金流入，為其提供流動性優勢。

而在日前，大摩亦發表最新中港市場焦點股名單，合共15隻股份上榜，當中9隻為港股。

大摩最新中港市場焦點股一覽：

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