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【職場熱話】 地盤工月入3萬 卻被ACO女友嫌棄 向朋友謊稱「自由工作者」

理財智慧 18:12 2021/12/06

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職業本應無分貴賤，但不少人對於某些行業還是會以有色眼鏡看待。近日有網民於網上討論區發文，指自己因在地盤工作而被現任女朋友看不起，稱其不但不願意向身邊的家人、朋友透露自己的工作，更向別人謊稱他是一位自由工作者，使樓主感到十分傷心。

樓主指自己現於地盤做雜工，日薪有800元一日，其最高峰能一個月賺3萬，然而最近因開工不足，使月薪只有約萬8元，而他女朋友現職是一位ACO，月入2萬多，他指其女友一直向身邊的人謊稱他是一位自由工作者，不願向別人透露他是在地盤工作，而這使樓主感到十分傷心，指自己明明又不是偷又不是搶，為什麼做地盤好像會使她沒有面子那般。

【職場熱話】 28歲紮鐵工月入6萬   因工傷被逼轉行   自知學歷體能不足感前路茫茫 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「做地盤的人也能夠有上進心的。」，「做地盤不是問題，問題是你做雜工。」，也有人指，「做地盤若考到牌，人工比很多人還要高。」。

【延伸閱讀】【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感   減低全屋壓迫感 【下一頁

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另有網民指，「時代不同了，現時後生做地盤放工後會換衣服，根本很難看出他是做地盤的，只是大家對地盤這一行太有刻板印象。」。

【職場熱話】街市兼職未返過一日工 辭職竟要賠7天工錢 質疑是否合理？ 下一頁

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責任編輯：關海儀

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【職場熱話】 工程AE工作2年月入僅萬5 決心轉行做地盤後 感到人生重現曙光
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