【疫苗護照】本周三凌晨零時起實施 港府將認可塞爾維亞等4地區疫苗記錄

港府今日（6日）公布，由本周三（8日）凌晨零時起實施，認可格魯吉亞、摩爾多瓦、塞爾維亞及多哥發出的疫苗接種紀錄，有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府發言人指，雖然上述地區目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

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另外，政府發言人表示，留意到歐盟新冠數碼通行證機制認可新西蘭及新加坡發出的疫苗接種紀錄。政府繼早前已與該兩個地區達成認可安排，亦將更新「發出認可疫苗接種紀錄地區名單」，將紐西蘭及新加坡列為在歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。



政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討；當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。

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責任編輯：潘曉豐