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【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗明年最睇好澳元

17:32 2021/12/06

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澳洲明天議息，市場聚焦央行會否把加息時間表從2023年底、提前至後年首季。

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2021年開始倒數，滙市中人正忙於為明年的投資作部署，而大行花旗推介澳元為2022年首選的亮點貨幣，料未來半年內澳元兌美元將挑戰0.74高位。此外，澳洲將於明天（12月7日）議息，市場普遍預期央行不變應萬變，以及觀望下周四（16日）美國聯儲局在南非病毒衝擊下的最新一次議息結果，預料澳洲央行於下次明年2月議息時，才决定加快收水的步伐，拍板最快或於2023年首季才加息。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，一眾主流外幣中，明年最看好是澳元，畢竟最近澳元調整或已反映鐵礦石價格下跌，以及內地經濟放緩的負面影響。再者，澳洲央行未冷卻市場對2023年加息的預期，均利好澳元。花旗指，澳元兌美元3個月內預測為0.73，6至12個月預測為0.74。

滙豐1個月港元定存最高息5厘【下一頁

恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培對媒體說，因應聯儲局放鷹，以及Omicron疫情或再推升通脹等，市場聚焦明天澳洲議息後會否扭轉鴿派作風，一改早前放風須待2023年底才加息，如今可能提早加息。

大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒今午回應查詢指，澳洲央行今次議息會議預料維持政策不變，市場留意央行會否就明年2月結束買債計劃提供線索。而澳元兌美元由目前至明年第一季或於0.67至0.73之間上落。

外電今天指，澳洲財長露口風擬上調明年的經濟預測，也有分析預料，澳洲的加息時間表或由2023年底提速至後年首季。專家又指，上周Omicron疫情累非美貨幣急挫，澳元考驗0.7大關。而澳洲剛為港人放寬移民資格，料對澳元需求者驟增，不妨趁低收集澳元，再伺機開立定期存款先賺息。

近日大行已偷步加定期存款息，如星展上調澳元定存的中長息，半年及1年年息加0.04厘至齊報0.05厘。至於論及最高息，中銀香港 （02388） 及集友7天澳元定存享10厘年息，但仍不及高息王、滙豐（HSBC）相同短存有11厘年息。

短期操作方面，華僑永亨經濟師也估計澳洲央行將忍手，未來兩周預期澳元兌美元介乎0.7至0.73，兌港元的支持位為5.3011，阻力區5.6909。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 集友銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 加息 澳洲央行 美國聯儲局 澳元 外幣定期存款 定期存款

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