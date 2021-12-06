【AAPL】傳蘋果來年推出多項新產品　包括AR頭戴式裝置

據外媒報道，蘋果（AAPL）明年或會推出多款新產品，包括新款Mac Pro、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴式裝置，以及帶有無線充電功能的iPad Pro等。

經常報道蘋果新聞的彭博記者Mark Gurman預期，蘋果將在2022年推出盛聞已久的AR頭戴式裝置。他認為AR頭戴式裝置不會取代Mac、iPhone或iPad，而是將專注於遊戲、媒體消費和通訊三大領域。

Mark Gurman表示，遊戲應該會是該產品的一大重點。料蘋果的AR頭戴式裝置將採用多個處理器、冷卻系統、高解析度螢幕，並設有自家App Store。此外，他預期蘋果也可能與媒體夥伴合作，創建VR內容在裝置觀看，利用「動話表情」（Animoji）和虛擬實境FaceTime體驗，料成為新時代的Zoom。

另外，Mark Gurman估計蘋果明年將推出5G版iPhone SE、iPhone14、3款新Apple Watch 以及改良版的AirPods Pro。

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責任編輯：黃苑筠