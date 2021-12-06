【Omicron變種】南韓增12宗確診 教會存爆疫隱憂

南韓的Omicron變種疫情擴大，單日新增12宗相關確診，南韓累計有24宗Omicron變種個案。南韓一間教會有大量教徒未接種新冠疫苗下參加崇拜，恐有大規模爆發疫情的隱憂。

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韓聯社報道，南韓新增的12宗Omicron變種個案當中，2宗屬境外輸入。2名患者均於本月1日由南非入境南韓，並於翌日確診新冠肺炎。

其餘10宗本地確診個案，患者均為早前確診人士的親友或一起參加教會崇拜的教徒。

連同24名Omicron變種確診者在内，南韓防疫部門已經將34人列入Omicron變種相關流行病學調查範圍。共有571人被列為Omicron變種確診者的密切接觸者，當局針對新變種已追蹤過千名民眾。

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南韓仁川市彌鄒忽區一間教會有大批信徒都未接種新冠疫苗，他們繼續參加崇拜，令外界憂慮聚會或導致疫情於教會大規模擴散。

南韓周一（6日）起收緊防疫措施，於首都圈及其他地區的私人聚會人數上限，分別收緊至6人及8人。另外，民眾進入餐廳及咖啡店等場所也需出示防疫通行證。

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責任編輯：鄭錦玲