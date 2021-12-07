【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範

在職場上，上司之間的不和隨時影響下屬的立場，最近有一名網民在《Dcard》發文指，自己是一名實習生，實習時有2名上司，一名大約40多歲的女人、另一名是40歲的男人，他們職位一樣，但一直談不攏。早上開會時，因一件小事而針鋒相對，女上司拍枱「拉大隊」離開時，男上司以了一句話，令樓主逼於無奈之下只能乖乖就範。

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【職場熱話】應徵補習社導師 求職者被要求簽一年約 期間辭職需賠一個月人工當作培訓費 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，不少網友覺得這件事猶如電視劇情節，建議樓主應選擇經常相處的上司、或參考《獎門人》做法，以「打和」完結、以「包剪揼」的方式選人，每贏一次就選一個人來「跟隊」，和其他藉口乘機離開。另有網民以個人經驗表示「我會選年輕的男上司，起碼他有機會升職，提攜自己的機會更多一點。」

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責任編輯：陳頌潔