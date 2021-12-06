  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】應徵補習社導師 求職者被要求簽一年約 期間辭職需賠一個月人工當作培訓費

理財智慧 18:14 2021/12/06

分享：

大家在入職簽約時一定要小心看清楚合約條款，不然分分鐘招致不必要的損失。近日有網民於網上討論區發文，指自己收到一補習社的取錄通知，然而那補習社要求他一定要簽一年約，而若在期間辭職便需要賠一個月人工以當作培訓的費用，樓主因而感到十分奇怪，並向網民詢問這是否正常。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】  打工仔升做管理層  凡事親力親為不懂放手  感到力有不逮壓力極大 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「這當然不是正常的。」，「若然我是老闆，我在簽約後一定會盡用你，因為看死你不會走。」，也有人指，「補習社多數不會輕易讓你離開的，因為其訓練你是需要時間的。」。

另有網民指，「辭職要罰錢的工作一律也不用考慮，公司要留人是應該要給獎勵而不是靠罰錢。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀



 

職位招聘 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【樓市熱話】同事呻供樓負擔重 港男原看扁對方人工低 事後驚覺靠父幹擁千萬單位

下一篇文章

【職場熱話】 工程AE工作2年月入僅萬5 決心轉行做地盤後 感到人生重現曙光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【新股IPO】商湯科技傳下周一招股　集資最多60億
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【帶你睇盤】鄰近屯門站　兩房非殘裝　500萬有交易
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款