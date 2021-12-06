【職場熱話】應徵補習社導師 求職者被要求簽一年約 期間辭職需賠一個月人工當作培訓費

大家在入職簽約時一定要小心看清楚合約條款，不然分分鐘招致不必要的損失。近日有網民於網上討論區發文，指自己收到一補習社的取錄通知，然而那補習社要求他一定要簽一年約，而若在期間辭職便需要賠一個月人工以當作培訓的費用，樓主因而感到十分奇怪，並向網民詢問這是否正常。

樓主經歷：

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【職場熱話】 打工仔升做管理層 凡事親力親為不懂放手 感到力有不逮壓力極大 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「這當然不是正常的。」，「若然我是老闆，我在簽約後一定會盡用你，因為看死你不會走。」，也有人指，「補習社多數不會輕易讓你離開的，因為其訓練你是需要時間的。」。

另有網民指，「辭職要罰錢的工作一律也不用考慮，公司要留人是應該要給獎勵而不是靠罰錢。」。

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責任編輯：關海儀





