▲ 【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點 料釋放1.2萬億元人民幣長期資金

人民銀行收市公布，12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不包括執行5%存款準備金率的金融機構。人行表示，是次降準後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%，並指是次降準是「全面降準」，釋放長期資金1.2萬億元人民幣。

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人行負責人稱，穩健貨幣政策取向沒有改變。此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

人行續稱，會堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌。

人行解釋，降準目的是加強跨周期調節，3大目標包括：1）在保持流動性合理充裕的同時，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力；2）引導金融機構積極運用降準資金加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度；3）三是此次降準降低金融機構資金成本每年約150億元人民幣，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

人行、官媒重申降準「不搞大水漫灌」

國務院總理李克強上周視像會見IMF總裁時已表明中國將適時降準，今早內地官媒已引述分析，12月和明年1月是降準的重要窗口期。屬於國務院轄下的官媒中國經濟日報特別強調，不要簡單化理解宏觀政策走向，又明言「房住不炒」的政策目標不變。

報道指，雖然內地降準同時放鬆房地產企業相關貸款，但主體會維持穩健的貨幣政策，不可能出現大水漫灌的全面寬鬆。

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