【樓市熱話】同事呻供樓負擔重 港男原看扁對方人工低 事後驚覺靠父幹擁千萬單位

香港出名「上車」難，不少人也需傾盡所有儲蓄才勉強能買樓，近日有網民於網上討論區發文指，自己與同事吃飯聊天時，得悉到那同事買了一個一千多萬，七百多呎的單位，然而其同事月入比樓主還要少數萬元，後來經了解才知道原來同事的單位是在父親的幫助下買的，樓主因而十分羨慕，並指自己也希望能有「父幹」。

樓主經歷：

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【樓市熱話】 港女欲賣樓予舊同學 價錢談不攏關係破裂 雙方反目瞬間變仇人 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 很酸，你就不要羨慕別人吧！」，「 可能是他父親供大份，他供小份而已。」，也有人指，「 人家可能本來家庭便十分有錢，只不過來打「風流工」罷了。」

另有網民指，「 這個故事教訓你做人讀多少書也沒有用，最重要是懂得投胎，不要看低別人月薪比你低便買不了樓，人家父親可能經已留了數層樓給他。」。

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責任編輯：關海儀