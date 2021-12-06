【一周焦點】中國公布出口和PPI　美股本周關注通脹數據

美國上周五(3日)公布11月非農就業人口增加21萬人，遠低市場預期。加上聯儲局轉「鷹」和變種病毒Omicron的衝擊下，美股上周五收市齊跌。在本周，投資首要關注美國11月消費者物價指數（CPI）。

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聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 早前表示通脹屬「暫時性」的說法已不適當，聯儲局轉「鷹」言論加上上周公布就業數據欠佳，在聯儲局下周議息前，美國本周五（10日）公布11月CPI成投資者的焦點。市場預期11月CPI按年升6.7%，核心CPI升4.9%，升幅較上月高。隨著能源、汽車、租金等價格上漲，11月通脹率預計將觸及近4年高位。

另外，中國將在周二（7日）公布進出口數據，中國在10月達到創紀錄的貿易順差，雖然面對全球供應鏈問題，但預計11月出口數據仍保持強勁，料按年增18.9％。另外，中國周四（9日）公布11月居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格（PPI），由於電力短缺問題有所緩解，市場預計PPI增速放緩，按年增12.1％。而CPI則按年增2.5％。

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責任編輯：黃苑筠