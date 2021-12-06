【中概股風暴】高盛：ADR完成自願退市平均耗時207天

中概股風暴於12月再次捲起。12月1日，中央傳禁VIE架構的中國企業赴海外上市。12月2日，美國證交會敲定《外國公司問責法》規則，要求公司聲明是否受外國政府控制或擁有；同一天，滴滴（美：DIDI）宣布將從紐交所退市。

高盛周一發表報告表示，這些監管發展引發市場對ADR退市風險，及中美資本市場脫鉤風險的擔憂，導致過去一周中國ADR股票再次出現拋售，從年內高點回調約50%，相當於市值縮水1.5萬億美元（中國2020年GDP的10%）。

強制退市案例屈指可數

市場憂慮中概股會從美國退市。高盛表示，中國ADR市場退市主要有兩種渠道：自願退市及強制/非自願退市。前者，歷史表明過程漫長，因多數案例是透過管理層收購（MBO）或融資收購（LBO）完成，解散VIE結構，然後在其他地方重新上市，這些過程受到相關監管及股東批准協議的重大監督。平均而言，自2016年以來自願退市的43隻ADR，從退市公告到完成平均耗時207日。

對於強制退市，過去5年案例屈指可數，部分涉及司法上訴程序。從經驗上看，自願退市的ADR通常在退市或私有化前獲得正回報，但這可能不適用於由廣泛監管引發的特定退市情況。

估值充分折讓

高盛指出，從長期基本面來看，估計中國互聯網股票的當前估值，是反映了未來10年的盈利複合年增長率約為12%，較2月中旬的18%顯著下降。根據該行對互聯網行業中至高增速的預測，當前估值反映的潛在增速較為保守，意味目前股價在熊市情境下也已有充分折讓。

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編輯：區嘉俊