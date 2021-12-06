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【樓市熱話】父母長期分房睡 獨子寧當廳長也不願要房 背後原因極催淚

理財智慧 18:16 2021/12/06

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不知道多少人在家中有屬於自己的房間呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己家中雖然有兩間房，但由於父母長期分房睡，因此樓主一直只能當「廳長」，然而近日他父母其中一方確診了患癌，而且存活率不高，樓主因而感到十分傷心，不希望因這樣能有自己的房間。

樓主經歷：

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【樓市熱話】內地樓盤爛尾近8年   過百業主紮營居住   每日開電筒照明  現有望集修復 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 那我也會寧願不要房間。」，「 是你父母兩人之間的問題使你一直要睡廳。」，也有人指，「 我也是40歲才有能力置業，希望你不要太介意。」。

另有網民指，「向好的方面想，若最後真的離世，可能他會留下一筆遺產，而你又可以利用遺產給首期，即使買一個一房自住單位也算是上了車。」。

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責任編輯：關海儀

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