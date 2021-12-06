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【吉利175】吉利11月銷量按年跌1成、全年達標無望　新能源車銷量創新高、極氪001交付2211部

股市 16:55 2021/12/06

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吉利首11月總銷量達116.9萬部、僅完成全年目標76%　極氪汽車ZEEKR 001已交付2211部

吉利汽車 （00175） 公布最新銷售數據，11月銷量按年跌10%至13.59萬輛，按月則增長22%。總結首11個月，吉利汽車年內總銷量近116.93萬輛，按年增幅收窄至約3%，僅完成全年銷售目標153萬部的76%，缺口達36萬輛，相當於吉利汽車11月銷量近3倍，預料無法達成銷售目標。

雖然總體銷售難達目標，但吉利新能源汽車銷售創單月新高。吉利表示，11月賣出16,161部新能源和電氣化汽車，按年增長137%。當中，領克品牌旗下的「領克01 HEV」和「領克01 PHEV」出口至歐洲市場的付運量為10702部。

另外，吉利年內新推的合資品牌－極氪，旗下「ZEEKR 001」在10月23日開始批量交付，截至11月底，合共交付2211部。

以地區劃分，吉利汽車在中國市場中的11月總銷量為12.28萬部，按年減少11%。而11月份出口量達13,065部，按年增長約11%，是自2013年10月以來月度最高。

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【吉利175】吉利汽車未來5年幾何品牌將搭載華為鴻蒙系統

【吉利同系】富豪汽車傳考慮在歐洲開設第三家工廠 提高產量至逾120萬輛

記者：梁安琪

港股 吉利汽車（00175） 歐洲市場 中國市場 銷售 汽車 總銷量 新能源
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