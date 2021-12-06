【港元定存】滙豐1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬

▲ 虛銀狠削1個月港元定存年息，幸而滙豐力保此短存5厘年息。

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港元1個月拆息6連升，今天（12月6日）重上0.2厘的逾1年高位，但中小行仍狠削港元定期存款息。

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匯立（WeLaB Bank）驟劈1個月港元定存年息0.9厘，從上周五（3日）的1.5厘降至新息率0.6厘。如以這虛擬銀行每筆存款上限為廿萬元計，舊息率期內最高賺息250元，如今同期回報縮至100元。專家料港銀普遍呈觀望，聚焦恒大 （03333） 債務危機的發展，市傳一旦內房爆煲或使內地降準救市，冀在年關前鬆銀根。此外，本港時間下周四（16日）聯儲局公布年內最後一次議息結果，使觀望情緒更濃。

12月開局搶存戰加劇 7行加人民幣存息【下一頁】

虛擬銀行的港元定存息率有如坐過山車，尚幸大行高息港元定存不變，如中銀香港 （02388） 1個月港元定存保持1厘年息，滙豐（HSBC）同期年息高達5厘，更冠絕全城，但玩法較另類，指定理財戶須參加交易薈的股票獎勵計劃等，如以滙豐的相關計劃的存款上限400萬元計，按理1個月可穩袋逾1.6萬元利息。

此外，有發鈔行另闢戰線，渣打推出可持續發展儲蓄戶口。渣打香港 （02888） 今天宣布向個人銀行客戶推出「可持續發展儲蓄戶口」，這是香港首個與可持續發展掛鈎的港元、人民幣和美元儲蓄戶口，以支持潔淨能源、普惠金融和經濟發展。新客戶將資金存入「可持續發展儲蓄戶口」，只要資金超過指定金額，即可享高達2.88厘額外賞年利率。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠稱，港人對可持續發展及綠色金融產品的興趣正在增加。據其最新可持續投資趨勢調查，大約有10%的受訪者表示把逾四分之一資金投入可持續投資。為響應集團2050年融資活動淨零碳排放的承諾，該行一直在積極增加支持可持續發展的金融產品及方案。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪