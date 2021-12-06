【可持續發展】渣打推「可持續發展儲蓄戶口」　存入指定金額額外年息最多2.88厘

▲ 渣打向個人銀行客戶推出「可持續發展儲蓄戶口」，是本港首個與可持續發展掛鈎的港元、人民幣和美元儲蓄戶口。

渣打 （02888） 向個人銀行客戶推出「可持續發展儲蓄戶口」，是香港首個與可持續發展掛鈎的港元、人民幣和美元儲蓄戶口。新客戶存入該戶口的資金超過指定金額，便可享有額外年利率，最多2.88厘。

「可持續發展戶口」資金只會投入於符合渣打框架的環保及可持續發展項目，包括綠色金融、可持續發展基建項目、微型信貸及中小企融資。新客戶明年 3 月 31 日或之前開立上述戶口，除可享一般儲蓄戶口存款利率，成功開戶日起計 3 個月內，倘存款介指定金額，將享額外年利率。20萬港元以上而100萬港元或以下存款，額外年利率為0.68厘；20萬元人民幣以上而100萬元人民幣或以下存款，額外年利率為2.88厘，2.5萬美元以上而12.5萬美元或以下存款，額外年利率則有0.38厘。

調查﹕約一成受訪者把逾4分1資金投入可持續投資

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示 ，港人對可持續發展及綠色金融產品興趣正在增加，據該行最新可持續投資趨勢調查，約10%受訪者表示把逾4分1資金投入可持續投資。她續指，渣打為響應2050年融資活動淨零碳排放的承諾，一直增加支持可持續發展的金融產品及方案，繼綠色按揭服務後，推出可「持續發展儲蓄戶口」。

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