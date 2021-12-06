【中國經濟】經濟藍皮書：中國經濟今年料增長8%　明年放緩至5.3%

▲ 【中國經濟】經濟藍皮書：料中國經濟今年增長8% 明年放緩至5.3%

中國社科院發布《經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測》報告，預計今年全年中國經濟增長8%，明年則增長約5.3%。主要考慮到疫情不穩定，經濟明顯放緩影響，2022年經濟增長面臨較大下行壓力。

對於中國房地產問題，經濟藍皮書指出，在執行房地產「三條紅線」、「兩集中」政策過程中，積極推動房地產業「軟著陸」，既要防止土地拍賣頻繁流標、熱點城市供地不足導致後期房價暴漲，又要防止四、五線城市房價過快下跌引發連帶風。

貨幣政策上，經濟藍皮書指出，穩健的貨幣政策要穩量降負，增強信貸總量增長的穩定性，引導實體經濟平均融資利率下行，降低實體經濟利息負擔，有效應對成本推升型通脹。另外，經濟藍皮書指出，在當前經濟下行壓力加大的情況下，貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬鬆，保持實際經濟流動性合理充裕，既要用再貸款、再貼現、直達工具等結構性工具，也要注重貨幣政策總量工具在宏觀調控中的基礎性作用。

相關報道：【中國經濟】IMF：建議中國暫時將今年緊縮的財政政策轉為中性 中國下行風險正累積

【中國經濟】港交所行政總裁歐冠昇﹕中國經濟擴張會帶來 「金融大爆炸」

編輯：曾樂詩