【理財智慧】1個月拆息連環破頂 對我哋有咩影響

隨著美國面對通脹的問題，美國也決定「收水」，壓制通脹帶來的負面影響，例如開始減債和考慮在明年重新進入加息週期。由於香港受到聯繫匯率的影響，相關的貨幣政策也對於香港有直接的影響，香港的一個月同業拆息（HIBOR）最近連番破頂。

【H按情報】1個月拆息連番破頂 最新升至0.2厘 （12月6日更新） 【下一頁】

根據銀行的網頁資料顯示，一個月的同業拆息已由12月1日的0.17%上升到0.21%，在不足一星期升到0.05%。在上月初相關的數據只有0.08%，可見升勢不斷。由於不少投資者在供樓或進行保費融資的時候，都會以HIBOR 作為基準，隨著連環破頂，可能短期內未有太大影響，但如果升勢持續增加的話，對於供樓的壓力也會增加。

買實物不要買樓

「樓價跌」早已經是一個都市傳聞，但正如「利物浦最終也可以奪冠」，到底相關的迷思是否可以繼續? 因為政府的政策是矛盾，一方面鼓勵人上車 (林鄭PLAN)；另一方面則限制樓宇買賣 (樓市辣招)，令二手供應減少，一直推高樓價。

在外圍因素方面，由於預期美國會進入加息周期，預期借貸成本將會增加，投資者要考慮自己假設在加息後的還款能力；在內在因素方面，為了解決住屋問題，政府早已提出「北部大都會」、「明日大嶼」等規劃，同時發展商也開始考慮捐出土地，因此可以預期樓市供應也會增加。

投資者可以考慮「磚頭」以外的實物投資或另類投資，減少「磚頭」主要原因是降低槓桿成數。投資者可以考慮本身具內在投資價值的投資產品，例如黃金、銀、甚至名錶等。預期隨著供樓壓力的增加，不少的投資者都會以較低的價錢變現另類投資產品，到時投資者可以「趁低吸納」，增加在另類投資的資產配置上。

[理財智慧]加密貨幣系列8---如何買賣 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩