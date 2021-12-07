【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的

市建局正探討九龍城舊區規劃，不知道是否能吸引一些投資者購買一棟大廈，最近有一名網民在《香港討論區》發文指，自己所住的大廈很多單位被一名家庭主婦購買。一問之下才知道，原來她等政府收購來賺錢，但重建計劃需時，而且大廈又不殘舊，樓主聽後慨嘆「有錢人的想法，我真是不懂！」

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【樓市熱話】馬鞍山400呎公屋放租1.3萬 裝修殘舊廚廁失修 被揶揄「貴過私人樓」 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，不少網友覺得不收購可改成劏房出租，或者收租，令樓主懷疑主婦以這方式出租。「買了可以收租，基本上不會蝕錢，每月有租金收不知多開心！」、「不收購可以收租，收購只是賺更多錢。」，另有人覺得她集中買同一棟大廈，純粹覺得很有面子，「集中買同一棟大廈，她覺得很了不起。」、「做了大業主，很多事情由自己決定。」，更形容家庭主婦為「樓神」。

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責任編輯：陳頌潔