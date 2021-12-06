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【樓市熱話】馬鞍山400呎公屋放租1.3萬 裝修殘舊廚廁失修 被揶揄「貴過私人樓」

理財智慧 18:26 2021/12/06

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不少公屋地理位置得天獨厚，鄰近配套又十分充足，若自置公屋單位放租的話，應值多少？近日有網友在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」，放租一個馬鞍山公屋443呎單位，但開價月租竟高達1.3萬元，結果引來網民熱烈討論，普遍指業主開價太進取，1.3萬月租不用選擇公屋單位，私人樓也可以租到。

據該帖文指出，單位位於「馬鞍山恒安邨，實用面積443呎，兩房兩廳」，業主形容單位景觀開揚，只需步行5分鐘可到達港鐵恒安站。月租13,000元，最快12月中可入住。

單位內櫳裝修圖：

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根據發帖者提供的相片，單位裝修甚為簡陋，大廳設有簡單傢俱，包括一張黑色圓枱及一張黑色梳化，房間並沒有任何寢室床具，也沒有任何衣櫃或雜物櫃。廚房頗為殘舊，仍是2、30年前的模樣。至於窗框是舊式的鐵窗，有網友形容此為「鐵窗邊緣」。

網友對於這個單位及租金可謂一面倒負評，表示「附近私樓差唔多呎數先$12500」、「朋友租朗屏，2房1廳5千元，馬鞍山係咪高級啲？」、「有層樓就天下無敵，鍾意租幾多就幾多」、「旁邊租公屋果個就2千幾1個月，你就比萬3住人隔離」、「個廚廁咁都13k.... 港島這種裝修400呎都有，點解要住馬鞍山？」、「13000蚊一個月仲要係鐵窗邊緣咁嘅款？萬三可以租市區而且好多選擇」。

延伸閱讀：

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記者：李兆明

港鐵 恆安邨 馬鞍山 公屋

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