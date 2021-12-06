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【帶你睇盤】室內靚裝加屋苑剛大翻新　兩房叫價500萬筍價放售

股樓投資 16:29 2021/12/06

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樓價高企，買樓考慮因素多多，想以平價買到面積、間隔合意的單位，又要擔心屋苑保養問題。而今次介紹的放盤，位於大埔八號花園，屋苑剛完成大維修，而業主叫價亦低於市價，可謂上車恩物。

放盤單位為八號花園第4座中層J室，實用面積355平方呎，兩房間隔。單位內連企理裝修，現時叫價500萬元，若只以樓價計，單位可承造最高九成按揭，首期最平只要50萬元。

單位圖片

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放盤單位 八號花園 4座中層 J室（物業編號: BP28329663）
實用面積 355平方呎
間隔 兩房
叫價 500萬元
賣點
  • 精美裝修，上車首選
  • 附近食肆、店鋪林立
  • 低於市價平售
  • 屋苑已完成大維修，無後顧之憂

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3DnklG5

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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