【帶你睇盤】室內靚裝加屋苑剛大翻新　兩房叫價500萬筍價放售

樓價高企，買樓考慮因素多多，想以平價買到面積、間隔合意的單位，又要擔心屋苑保養問題。而今次介紹的放盤，位於大埔八號花園，屋苑剛完成大維修，而業主叫價亦低於市價，可謂上車恩物。

放盤單位為八號花園第4座中層J室，實用面積355平方呎，兩房間隔。單位內連企理裝修，現時叫價500萬元，若只以樓價計，單位可承造最高九成按揭，首期最平只要50萬元。

單位圖片

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放盤單位 八號花園 4座中層 J室（物業編號: BP28329663） 實用面積 355平方呎 間隔 兩房 叫價 500萬元 賣點 精美裝修，上車首選

附近食肆、店鋪林立

低於市價平售

屋苑已完成大維修，無後顧之憂

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3DnklG5

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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