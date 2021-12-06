【帶你睇盤】室內靚裝加屋苑剛大翻新　兩房叫價500萬筍價放售

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樓價高企，買樓考慮因素多多，想以平價買到面積、間隔合意的單位，又要擔心屋苑保養問題。而今次介紹的放盤，位於大埔八號花園，屋苑剛完成大維修，而業主叫價亦低於市價，可謂上車恩物。
放盤單位為八號花園第4座中層J室，實用面積355平方呎，兩房間隔。單位內連企理裝修，現時叫價500萬元，若只以樓價計，單位可承造最高九成按揭，首期最平只要50萬元。
單位圖片
|放盤單位
|八號花園 4座中層 J室（物業編號: BP28329663）
|實用面積
|355平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|500萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎