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【消費熱話】一田荃灣店重新回歸 佔地逾57,679呎 特設4大專區提供一切生活所需

理財智慧 18:21 2021/12/06

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一田百貨荃灣台在完成為期5個月的優化工程後，將以全新面貌與大家見面，新格局佔地逾57,679呎，一站式滿足所有顧客的需要。而為了慶祝新店開幕，由即日（12月6日）起至1月3日，一田更會於商場中庭特設「Donald Duck and Friends期間限定店」，當中包括：潮流服飾、趣緻精品以及衣著服裝等，而消費滿指定金額，更可換領多款開店限定禮品。

【音樂節】「搶耳音樂節2022」1月舉行 門票免費登記派發 12月12日開始登記【下一頁


根據一田百貨行政總裁透露，新店斥資近2000萬港元進行優化工程，新設計以大自然為創作理念，更特意找來日本設計師負責完成，期望為顧客帶來舒適，清新，悠閒的感覺，為客人帶來全新購物體驗，3樓百貨部將分為四大專區，分別為齊集各大化妝及女士內衣的「女士專區」，負責搜羅各種專業運動裝備、戶外及行李用品的「優閒生活」，專門提供床品，家電等家居用品的「寫意家居」以及為兒童用品，玩具而特設的「童嬰專區」。四大專區專為家庭生活而設，由內而外貼心照顧所有客人。

根據一田百貨行政總裁透露，一田百貨將會繼續擴張業務範圍，目前計劃會再開3間分店，最快將在明年於天水圍開設第二間YATA KONBINI分店，同時亦在計劃其他模式的概念店，未來一田在香港將合共有14間分店（3間百貨、9間超市及2間便利店）。

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記者：鄭日棱

 

荃灣 超市 一田 商場 便利店

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