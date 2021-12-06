【內房危機】花樣年潘軍：已識別95%海外債權人、兩境內債獲展期　非金融機構貸款難度最大

花樣年 （01777） 在官方公眾號發放董事局主席潘軍的訪談，潘軍指兩個月內已識別了95%的海外債權人，並有兩隻境內債獲得展期，而現在難度最大的是非金融機構貨款。

潘軍承認，公司「暴雷」（內地用語，指未能償令債權人本金及利息）的起因是海外債，規模超過40億美元，即近260億元（人民幣，下同）。他稱公司第一時間委任咨詢機構，兩個月已識別了95%的債權人，並與海外債權人小組的顧問積極溝通。花樣年也對公司的項目進行了經營分析及預測，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。

一直為非金融機構貸款溝通解決辦法

至於集團境內的信用債，規模則有60多億元。潘軍稱沒有「躺平」，每天都跟債權人及監管機構交流，最終取得了展期。截至12月3日止，兩隻境內債獲得展期，沒有出現境內公開市場違約事件，其他債權的展期方案也在持續有序溝通。

集團境內的銀行類金融機構貸款方面，潘軍稱主要是開發類貸款，目前還沒產生大規模的償付，亦獲得了大的債權人諒解，該部分規模200多億元。

潘軍直言，現在難度最大的是非金融機構貨款，如中小擔保集團、平安不動產等。這部分融資是最早爆發的，都是非金融機構做的價值融資，而集團這兩個月來一直為此溝通解決辦法。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章﹕

【內房危機】花樣年被A股公司討債1億人幣 花樣年、彩生活本周停牌待公布內幕消息

【內房危機】花樣年：主要附屬被申請清盤 盡一切必要措施解決

【內房危機】佳兆業復牌半日升近兩成 稱理財產品已實施償還措施 花樣年8成利息支付獲延期

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】