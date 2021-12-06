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【內房危機】花樣年潘軍：已識別95%海外債權人、兩境內債獲展期　非金融機構貸款難度最大

股市 16:15 2021/12/06

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花樣年 （01777） 在官方公眾號發放董事局主席潘軍的訪談，潘軍指兩個月內已識別了95%的海外債權人，並有兩隻境內債獲得展期，而現在難度最大的是非金融機構貨款。

潘軍承認，公司「暴雷」（內地用語，指未能償令債權人本金及利息）的起因是海外債，規模超過40億美元，即近260億元（人民幣，下同）。他稱公司第一時間委任咨詢機構，兩個月已識別了95%的債權人，並與海外債權人小組的顧問積極溝通。花樣年也對公司的項目進行了經營分析及預測，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。

一直為非金融機構貸款溝通解決辦法

至於集團境內的信用債，規模則有60多億元。潘軍稱沒有「躺平」，每天都跟債權人及監管機構交流，最終取得了展期。截至12月3日止，兩隻境內債獲得展期，沒有出現境內公開市場違約事件，其他債權的展期方案也在持續有序溝通。

集團境內的銀行類金融機構貸款方面，潘軍稱主要是開發類貸款，目前還沒產生大規模的償付，亦獲得了大的債權人諒解，該部分規模200多億元。

潘軍直言，現在難度最大的是非金融機構貨款，如中小擔保集團、平安不動產等。這部分融資是最早爆發的，都是非金融機構做的價值融資，而集團這兩個月來一直為此溝通解決辦法。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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