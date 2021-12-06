煽動及違反防疫裁定罪成 昂山素姬遭判囚4年

緬甸軍方今年2月政變後，緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬被控11項罪名。緬甸法院周一（6日）裁定，昂山素姬煽動罪和違反防疫規定罪成，判決入獄4年。昂山素姬助手、緬甸前總統溫敏被裁定同樣罪名成立，亦被判監禁4年。

緬甸反軍方遊行恐釀多死 傳車輛衝擊示威人群 【下一頁】

昂山素姬一共被控貪污罪等11項罪名，但她否認全部指控。緬甸法院周一根據自然災害法，裁定她和溫敏（Win Myint）煽動罪及違反防疫規定罪成，兩人被判入獄4年。

目前尚未清楚兩人何時入獄，緬甸軍方亦限制審訊相關信息傳播。《衛報》報道，審訊閉門進行，未有觀察員旁聽，昂山素姬律師亦在10月時被禁止與記者交流。英國廣播公司（BBC）指，外界普遍認為審訊過程不公正。除了她短暫外界出庭應訊外，外界甚少得悉她的情況。

判刑僅3日 美籍男記者獲緬甸釋放（第二版） 【下一頁】

據報昂山素姬在去年競選期間，佩戴著口罩向支持者揮手被判違反防疫限制；而根據判決，她因在被軍方軟禁後發表聲明，呼籲民眾反對軍方政變而被判煽動罪成。緬甸新成立反對軍方政變組織民族團結政府（NUG）發言人表示，昂山素姬狀態不好，軍方希望她能死在獄中，或會令她被判104年監禁。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）數據顯示，自2月以來，軍方已經拘捕1.06萬人，並且最少有逾1,300人在示威中死亡。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀