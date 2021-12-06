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【2021稅貸戰】稅貸普遍最多人借50萬元 邊間金融機構最低息？

16:04 2021/12/06

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專家指，疫市下以50萬元稅貸及還款期1年，最受歡迎。

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業界指，稅務貸款客普遍借取50萬元，比併大小銀行的稅貸計劃，如以還款期12個月及貸款50萬元計，以華僑永亨的1.28厘最低，緊接其後是上商的1.38厘。而恒生 （00011） 已包括還款假期為1.54厘，大新 （02356） 已包括現金回贈888元為1.56厘，眾安（ZA Bank）有優惠券享一口價息率1.58厘，渣打香港 （02888） 是1.75厘，富邦為1.67厘、東亞 （00023） 及星展齊為1.78厘，工銀亞洲現有客戶為2.57厘、滙豐（HSBC）是3.37厘、大眾財務為3.58厘。

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不過，專家提醒兩大要點，在意性價比的稅貸客宜貨比多家，包括：（1）名目各異：例如標榜即供免息零息牌的華僑永亨信用財務，卻收手續費。而上商向稅貸額1倍或以下的特選客才享1.38厘低息，稅貸額超過1倍及特選客為1.68厘，一般客戶則是1.88厘。

至少5行加碼稅貸着數【下一頁

至於恒生已包括還款假期的稅貸息是1.54厘、未包卻是1.78厘，且須針對私銀客等指定理財戶。而大新為特惠客提供888元現金回贈，包括上述優惠享1.56厘，未包為1.78厘；至於大新一般客戶已包888元回贈的稅貸息是1.78厘，未包則達2.01厘。

（2）須指定理財戶：舉發鈔行渣打為例，私銀客戶享稅貸息1.75厘，一般客戶的稅貸息卻達3.27厘。同樣，恒生的1.54厘稅貸息是專攻私銀客、按揭客及優越理財戶；恒生其他類別客已包括還款假期的稅貸息是1.74厘，未包是2.01厘。

另方面，華僑永亨信用財務總經理吳幗欣早前透露，市面約有八成稅貸客採12個月還款期，因關注貸款期若較長、就如超過一年，唯恐影響下年的信貸紀錄。

吳幗欣又對媒體說，經歷近兩年疫情，消費者已較理性，理財之道普遍以量入為出，而非盡借，故此稅額較多是選擇50萬元。

此外，計及短中長期的還款期，仍以大新的1.08厘為全城最低。

相關文章：【2021稅貸戰】大行加碼兩倍谷優惠 稅貸現金回贈1500元

【2021稅貸戰】稅貸戰罕現減息潮 有金融機構劈息逾四成

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

眾安銀行 虛擬銀行 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 稅務貸款

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