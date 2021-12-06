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【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」籲超配互聯網等三板塊　MSCI中國指數料升13%

股市 15:55 2021/12/06

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【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」籲超配互聯網等三板塊　MSCI中國指數料升13%

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，明年中國股市是「擺脫頹勢」的一年，預計2022年MSCI中國指數將攀升13%，EPS增長9%，同時得益於互聯網板塊的監管擔憂減弱，市盈率小幅上揚。王宗豪認為，下行經濟壓力及鼓勵研發投資的必要，可能使明年施加給互聯網行業的監管措施有限，建議「超配」互聯網、食品飲料和家電，「低配」銀行和基礎材料。

冠軍A股基金經理授五大選股錦囊【下一頁】

「我們認為互聯網行業是中國長期經濟增長的一個重要貢獻力量，而房地產下行背景下，零售未必全線落後。2022年供給限制將緩解，漲價或令一些板塊獲益。」

法巴譚慧敏料聯儲局明年6月起加息3次【下一頁】

面對疫苗接種率升高、全球經濟開放下，他預計部分影響原材料和運輸成本的供給限制將在明年消散，有些已經開始漲價的行業明年將開始推高居民消費物價指數（CPI）。隨CPI趕上生產物價指數（PPI），普遍有利於企業的盈利能力，尤其對於那些定價自律/定價力強於其他行業（如零售商）的下游行業（如食品飲料）。

王宗豪表示，市盈率估值有機會小幅攀升，以體現中國市場圍繞互聯網監管的擔憂消散，預計明年收入增長9%，與約8%的名義GDP增長率基本一致，盈利則升9%。

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港股 瑞銀 股票 MSCI中國指數 中國指數 PPI 中國市場 中國 CPI

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