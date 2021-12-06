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【異動股】傳中國組全球最大稀土公司　中國稀土急升17%

股樓投資 19:21 2021/12/06

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據《華爾街日報》引述知情人士指出，中國計劃成立全球最大稀土商，新公司將名為「中國稀土集團」，最快本月就會在相關產業發達的江西省成立。這個新集團是由包含中國五礦、中國鋁業（02600）、贛州稀土礦業等幾個國營企業合併而來。

相關概念股今日即時大漲，中國稀土（00769）急升17%，有傳或涉及在內的中國鋁業亦一度急升9%。

 

大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股

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撰文 : 周兆邦

中國稀土（00769） 港股

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