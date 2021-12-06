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【大行點睇】大摩指內地「造車新勢力」基本面穩　近期股價回調為入市機會

股樓投資 19:18 2021/12/06

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受到中概股從美國退市的擔憂影響，三隻內地電動車股理想汽車(02015)(美：LI) 、小鵬汽車(09868) (美：XPEV) 和蔚來汽車(美：NIO)上周五(3日)美股大跌9.2%至近16%。摩根士丹利發表報告，指電動車初創公司因為已經或正計劃在香港上市，基本面依然穩固，最近回調或提供入市機會。

該行對理想汽車、小鵬和蔚來重申「增持」評級，指理想汽車和小鵬汽車已經在香港上市，而且監管風險主要在於VIE上市結構，而蔚來汽車和小鵬汽車的核心營運並不屬於此結構。

 

大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股

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同場加映  【iM會客室】中概科網股回流好壞 氫能電力股逆市避險？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

理想汽車—W（02015） 港股

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