▲ 【名家看法】冠軍A股基金經理 華夏景然親授五大選股錦囊

中港股市今年受到宏觀經濟放慢及監管政策風險雙重打擊，但仍有A股基金累計回報逾四成。華夏基金（香港）投資經理景然透露五大選股準則，並預期隨內地財政及貨幣政策「雙寬」，明年投資A股將更容易，看好4大行業。

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景然管理的華夏新視野中國A股基金今年來累計回報約41%，為晨星統計的A股基金類別中排名第一。他接受本報專訪時表示，華夏會從上而下及從下而上兩方面進行投研，除關注經濟數據及市場流動性，也會重點研究政策及行業周期，所以今年部署新能源汽車及光伏產業鏈的龍頭公司。

「從政策周期看，新能源車已過了從零到一的創新階段，進入從一到十的滲透率快速提升的產業化階段，而產業周期及政策周期對A股的指導意義是非常強的。」

「除分析持倉公司的基本面，還會綜合研究公司的上下游、利益相關方、客戶、供應商、競爭對手等，以全面了解公司前景。」

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