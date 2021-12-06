【ET講股通】梁耀康：中概股風暴餘波（附time code）（第二版︰加入文字內容）

中概股退市憂慮再觸發一輪拋售，港股今早續低開，恒指半日跌300點，報23466點。中概股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%創新低；港交所 （00388） 逆市升3%；恒大 （03333） 跌逾12%破底。港股後市如何？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 中概股短期捱沽

02：00 - 憧憬中概股回流 港交所 （00388） 繼續撐大市

02：39 - 不宜對中概股回流憧憬太大 港交所 （00388） 勿太重注

04：19－內地股市受降準消息帶動表現好

05：04 - 內房逐步鬆綁但仍未消除憂慮

06：05 - 內房股應該小心選擇 可留意龍湖集團 （00960）

07：11 - 憧憬降準 內銀、內地券商股表現較強

07：58 - 傳內地將打造「超級稀土企業」 中國鋁業 （02600） 、中國稀土 （00769） 造好

08：38 - 大市維持下調壓力 中概股餘震要留意

09：13 - 恒指向下留意上月底低位23175點 籲投資者勿估底

09：54 - 阿里巴巴 （09988） 短期操作策略

10：18 - 阿里巴巴 （09988） 中長綫有一定價值可慢慢收集

11：58 - 中概新能源車股下調 回穩後可分注吸納

13：03 - 可考慮理想汽車 （02015） 留意控制注碼

14：09 - 港股短期低位整固 除非降準刺激資金流入

15：32 - 勿太看淡大市 可留意個別板塊

16：23 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息 有甚麼地方要注意？

17：54 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 基本面是否變好？可否短線持有？

19：41 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 未有貨，甚麼價位可入手？

21：15 - 個股推介：中信證券 （06030） 內地投資氣氛好轉有利券商

25：01 - 觀眾問股：港交所 （00388） 上望多少？

26：00 - 預計中概股長遠回流香港上市 中長綫利好港交所 （00388）

26：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （00988） 現價可撈底？

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恒指全日收報23349點，跌417點；恒生科指收報5727點，跌198點。大市總成交1,700億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如上周五所言，持有中概股宜走貨，上周五美國中概股爆發股災，拖累港股今日續試低位。在科技股捱沽下，恒指難有運行。

港交所 （00388） 升1.2%至456元，力撑恒指，市傳公司將在紐約設辦事處，加上內地澄清沒有禁止VIE架構企業赴境外上市，港交所中長綫可望受惠中概股回港的大趨勢。

高增長股受壓，惟整體市況未算太差。上證指數跌0.5%，明顯較港股強，主要受惠總理李克強指將會適時降準，而且內地流動性逐步放鬆，尤其是放寬房貸及內房發債。不過，內房股表現續分化，財務較佳的龍頭股表現料較硬淨，惟板塊前景仍審慎。

潛力股吼中信証券

憧憬降準，內銀股逆市靠穩。A股融資融券穩步向上，證券股亦有表現。內地打造大型稀土企業，刺激中鋁 （02600） 、中國稀土 （00769） 炒上。

展望後市，港股料續向下調整尋找支持，還看中概股風暴的發展。恒指下級支持看23000關、22500點。科技股不宜估底，惟龍頭股長綫價值仍在，例如阿里巴巴 （09988） 。此外，新能源車股可繼續留意，候低分注吸納，但毋須心急。

潛力股可留意中信証券 （06030） ，股價升1.8%至20元。A股氣氛好轉，加上中概股回流，內地券商股有留意價值。現水平上車，控制注碼，上望21.6元，短炒失19元止蝕，風險承受能力較強的則用18.12元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中行、思摩爾、GX中國電車、港交所、阿里巴巴︰立即觀看】

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