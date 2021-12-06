【政府工略】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年

郵政署請助理經理(行政事務)，月薪24,535元，需持有本港大學頒授的認可學士學位，主要協助處理人力資源管理的相關事宜，合約為期兩年，按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金，職位有年假14日，而且約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。有意者請於12月16日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人須於2021年12月16日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。獲取錄的申請人預計於2022年2月至3月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組

查詢電話：2921 2975

截止申請日期(日/月/年)：16/12/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂