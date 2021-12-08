【理財智慧】從中概股美國退市 再考慮在港上市 睇下有咩投資機遇

隨著中美貿易戰自2018年開始，原以為中美元首在今年11月透過視像會會面後，貿易戰的氣氛會逐漸緩和，但誰知未有改善之餘，甚至有轉趨惡劣的情況，特別是經濟的層面上，有中美脫勾的危機。因此本文想讀者更了解最近中美貿易戰在經濟層面上的事件，以及作為投資者有甚麼投資機遇。

外資失去投資信心

在10月19日日文版《新聞周刊》（Newsweek），封面用上了「再見了，中國市場」幾個大字，引起了不少人的討論。文中討論了自改革開放以來，中國為外國企業帶來「中國夢」，但隨著貿易摩擦和其他政治原因，世界各國與中方的關係大不如前，甚至形成對立的埸面，令外資在中國的營商環境變得更困難。文中特別提及軟銀集團董事長孫正義，隨著中國新監管措施相繼出台，軟銀集團今年在中國的投資都損失慘重，決定暫緩投資中國。

<外國公司問責法>

美國證監會(SEC)，在本月正式宣佈通過《外國公司問責法》，不少在美國上市的中概股的股價都受到負面影響。在新的要求下，要求外國公司若連續三年未能提交審計報告予美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審核，將會被除牌；同時要求公司需向美國證監會申報是否由外國政府擁有或控制。

近年在海外上市的中國公司，都因為不同的原因令投資者失去信心，例如瑞幸咖啡帳目事件、中國更嚴厲的法規等。有不少的具中資背景的公司在美國證監會政策出台後，考慮在美國退市，回到香港上市。當中，滴滴出行（美：DIDI）今早在微博宣布，「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作」，最近有傳其他中概股也考慮「愛回家」。

投資機遇

不少在美上市的中概股考慮在美國退市後再在香港上市，同時為投資者帶來機會。預期香港的交易所會受惠於中概股在香港上市，投資者可以考慮「抽新股」之外，也可以考慮港股指數類別的投資產品，例如南方東英恒生指數(7200) 。因為港交所始終是「自己地方」，預期中方對於公司的政策干預會較少，也有助投資者恢復對港交所信心。同時，在疫情後，港股指數的表現一直都不如其他市場的表現，出現了「低估」的現象，可以預期隨著中概股在港上市加上投資氣氛轉趨正面，對於恒指也有正面的影響。

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責任編輯：陳佳恩