  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）

商業 16:10 2021/12/06

分享：

購買CBD產品時須留意，在大麻提取過程中，有可能一併提取THC（Tetrahydrocannabinol，四氫大麻酚）。

近年市場流行大麻提取物CBD（Cannabidiol，大麻二酚）的產品，不同品牌亦會推出加入CBD的產品，例如食品、護膚品及精油等。有港人亦看準在國際流行的CBD熱潮，開設與其有關的品牌，每月生意額甚至達80萬元，並看好市場接受程度愈來愈高。不過須留意，在大麻提取過程中，有可能一併提取THC（Tetrahydrocannabinol，四氫大麻酚）。凡牽涉到THC的物品，亦被視作危險藥物，消費者宜小心選購。

【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加

咖啡店、按摩店瞄準CBD熱潮

中環蘭桂坊首間以CBD為主題的咖啡店Unbothered於10月開業，其創辦人李玥穎認為，近年港人對CBD的接受程度愈來愈高。她透露，在2年前亦曾開設咖啡店附帶CBD產品，當時大概只有2至3成的顧客曾聽聞過CBD，當中又只有10至15%的顧客願意或曾經嘗試CBD產品；但現時大概有一半的顧客亦曾了解CBD。

除了實體產品外，香港在CBD熱潮下，亦有出現相關的按摩店。「二酚公館」在疫情下開業，創辦人Chanel稱，留意到港人逐漸了解CBD潮流，但發現市場缺乏「CBD按摩」的供應，故決定成立二酚公館。她相信未來市場將會逐步發展，但行業必須做好教育，確保整個供應質素良好。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

本地化吸港人　並提供復康服務

Unbothered除了售賣含CBD成分的咖啡外，亦有小食、雞尾酒及護膚產品等。李玥穎表示，港人對CBD飲品的需求比較大，相信因飲品較容易接受所致。同時，為了令CBD產品更「本地化」，故推出有CBD油成分的燒賣等港式小食，盼擴大客群。

事實上，Unbothered一開始成立時，李很希望可以照顧到本地有需要的人，例如希望藉CBD的藥效紓緩痛症、解決長期失眠等問題。目前該品牌希望與非政府組織甚至醫療界別的合作，如開設CBD健康中心，提供功能性的CBD按摩等復康服務。她相信這間分店將會在半年至一年內回本。現時目標客群包括佔最多的本地專業人士、留意到CBD潮流的年輕人。

平均消費2000元　物色舖位擴充

至於二酚公館定位為體驗館，Chanel又透露，有不少顧客是結伴前來，平均每次消費達2,000元左右，每月生意額達50萬至80萬元左右。她指目前有6至7成預約均是回頭客，所以他們在按摩服務後，不時會在店內選購其使用的CBD精油及蠟燭等。為了進一步吸納新客，未來將會推出更多新產品，以及新的按摩服務。她又估計明年初品牌將會順利回本，亦正在物色地舖擴闊業務。

最近社會掀起有關CBD監管的討論，李玥穎坦言支持加強監管，希望可以確保行業的產品質素，以及令CBD市場形象更正面。她解釋，實際上香港有不少售賣CBD產品的品牌，並不了解產品成分，店員亦未能教育顧客，行業質素良莠不齊。李又相信，如果可以「正確正面宣傳CBD」，料香港的CBD市場可在2至3年內逐步變得成熟。

疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）

【職場文化】未來職場設計涉及3大元素　共創+連繫+重置

記者：葉泳珊

相關文章

【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
今日
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
2021/12/03
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）
2021/12/03
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）

你可能感興趣

【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
今日 15:11
【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
17:27 2021/12/03
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
18:00 2021/12/03
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
蘭桂坊 失眠 疫情 復康 按摩 危險藥物 食品 痛症 咖啡 飲品

下一篇文章

【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【工展會2021】工展會下周六舉行　線上及線下逾400項購物優惠低至1折
【工展會2021】工展會下周六舉行　線上及線下逾400項購物優惠低至1折
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【Omicron變種病毒】 美國超市Kroger料食品雜貨生意續升　顧客仍習慣在家煮食
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【企業管治】ESG成大趨勢　調查：逾5成公司披露應對氣候議題措施
【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）
【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款