【CBD大麻二酚】 CBD產品掀爭議　蘭桂坊首間CBD咖啡店：認同須監管（多圖）

▲ 購買CBD產品時須留意，在大麻提取過程中，有可能一併提取THC（Tetrahydrocannabinol，四氫大麻酚）。

近年市場流行大麻提取物CBD（Cannabidiol，大麻二酚）的產品，不同品牌亦會推出加入CBD的產品，例如食品、護膚品及精油等。有港人亦看準在國際流行的CBD熱潮，開設與其有關的品牌，每月生意額甚至達80萬元，並看好市場接受程度愈來愈高。不過須留意，在大麻提取過程中，有可能一併提取THC（Tetrahydrocannabinol，四氫大麻酚）。凡牽涉到THC的物品，亦被視作危險藥物，消費者宜小心選購。

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咖啡店、按摩店瞄準CBD熱潮

中環蘭桂坊首間以CBD為主題的咖啡店Unbothered於10月開業，其創辦人李玥穎認為，近年港人對CBD的接受程度愈來愈高。她透露，在2年前亦曾開設咖啡店附帶CBD產品，當時大概只有2至3成的顧客曾聽聞過CBD，當中又只有10至15%的顧客願意或曾經嘗試CBD產品；但現時大概有一半的顧客亦曾了解CBD。

除了實體產品外，香港在CBD熱潮下，亦有出現相關的按摩店。「二酚公館」在疫情下開業，創辦人Chanel稱，留意到港人逐漸了解CBD潮流，但發現市場缺乏「CBD按摩」的供應，故決定成立二酚公館。她相信未來市場將會逐步發展，但行業必須做好教育，確保整個供應質素良好。

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本地化吸港人 並提供復康服務

Unbothered除了售賣含CBD成分的咖啡外，亦有小食、雞尾酒及護膚產品等。李玥穎表示，港人對CBD飲品的需求比較大，相信因飲品較容易接受所致。同時，為了令CBD產品更「本地化」，故推出有CBD油成分的燒賣等港式小食，盼擴大客群。

事實上，Unbothered一開始成立時，李很希望可以照顧到本地有需要的人，例如希望藉CBD的藥效紓緩痛症、解決長期失眠等問題。目前該品牌希望與非政府組織甚至醫療界別的合作，如開設CBD健康中心，提供功能性的CBD按摩等復康服務。她相信這間分店將會在半年至一年內回本。現時目標客群包括佔最多的本地專業人士、留意到CBD潮流的年輕人。

平均消費2000元 物色舖位擴充

至於二酚公館定位為體驗館，Chanel又透露，有不少顧客是結伴前來，平均每次消費達2,000元左右，每月生意額達50萬至80萬元左右。她指目前有6至7成預約均是回頭客，所以他們在按摩服務後，不時會在店內選購其使用的CBD精油及蠟燭等。為了進一步吸納新客，未來將會推出更多新產品，以及新的按摩服務。她又估計明年初品牌將會順利回本，亦正在物色地舖擴闊業務。

最近社會掀起有關CBD監管的討論，李玥穎坦言支持加強監管，希望可以確保行業的產品質素，以及令CBD市場形象更正面。她解釋，實際上香港有不少售賣CBD產品的品牌，並不了解產品成分，店員亦未能教育顧客，行業質素良莠不齊。李又相信，如果可以「正確正面宣傳CBD」，料香港的CBD市場可在2至3年內逐步變得成熟。

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記者：葉泳珊